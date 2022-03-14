РФ нанесла ущерб Украине уже на 120 миллиардов долларов и сумма растет – Минэкономики

По состоянию на 13 марта Россия нанесла украинской инфраструктуре ущерб более чем на 119 миллиардов долларов.

Об этом заявил первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире украинских телеканалов.

Он добавил, что сумма ущерба растет ежедневно с продолжением военных действий.

Министерство экономики начнет подсчитывать первые потери ВВП Украины из-за войны с Россией в апреле.

"Что касается ВВП, то мы сможем подводить итоги только тогда, когда завершится первый полный месяц с момента, когда экономика перешла на военный режим. То есть в апреле мы сможем подвести промежуточные итоги марта и тогда называть определенные цифры", – рассказал Кудин.

Он отметил, что Минэкономики считает ущерб от боевых действий в Украине по двум подходам. Кроме подсчета потерь ВВП, министерство также считает ущерб, причиненный инфраструктуре страны.

Экономическая правда