Правительство финансово поддержит аграриев

Для того чтобы обеспечить аграриев финансовыми ресурсами, правительство приняло соответствующее постановление о компенсации процентной ставки по привлеченным кредитам.

Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко.

"Весной аграрии всегда требуют дополнительного финансирования для посевной компании. Кроме того, сегодня с/х производители не имеют возможности реализовать собранный в прошлом году урожай на экспорт – как следствие, у них недостаточно оборотных средств для деятельности", - отметил он.

Помощь будет распространяться исключительно на малых и средних аграрных производителей с оборотом не более 20 миллионов евро в год, что является эквивалентом предприятия, которое обрабатывает до 10 000 га.

Она будет в себя включать компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам. Максимальная сумма кредита, на который распространяется компенсация процентной ставки, составляет до 50 млн. грн. Кредитование предоставляется для осуществления сельскохозяйственной деятельности (посевной) в период действия военного положения.

Для получения кредитования субъект предпринимательства должен быть с/х товаропроизводителем в значении, приведенном в законодательстве. Срок действия кредита составляет 6 месяцев. Установлен максимальный размер государственной гарантии по портфельным кредитам до 80%.

Заявителям необходимо обращаться в финансовое учреждение, где они обслуживались.

"Результат всего сезона и без преувеличения будущее нашего государства зависит от того, насколько качественно мы сможем организовать проведение весенне-полевых работ", - резюмировал министр.