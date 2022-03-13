В Telegram работают каналы, которые за деньги обещают перевезти мужчин за границу
В мессенджере Telegram работают каналы, обещающие за 2 тысячи евро перевезти мужчин призывного возраста в Польшу.
"Быстро и официально. Конфиденциально", - говорится в одном из таких каналов.
Экономическая правда связалась по оставленному контакту и задала вопросы о том, как вообще происходит такая процедура, когда происходит оплата и были ли случаи, когда не получалось проехать.
Человек, который оставил свой контакт, ответил следующее.
"Для пересечения границы мужчине я заказываю польскую справку, направление на срочную операцию в Польше. Свой человек на границе пропустит без проблем. Стоимость справки 400€. Цена услуг пересечения - 1600 €. За справку оплата сразу за услуги после пересечения границы. Сопровождать будет наш человек в Перемышль на вашем или нашем авто. Время изготовления справки до 24 часов".
Также он добавил, что якобы случаев с непрохождением границы еще не было. "Перевозят наши волонтеры, которые возят гуманитарную помощь каждый день, свои люди на границе с нашей справкой пропускают без вопросов".
Напоминаем:
В Украине действует ограничение на выезд за границу в отношении мужчин призывного возраста. Есть три исключения, при которых мужчины все же могут покинуть территорию страны:
- тех, кто имеет троих детей до 18 лет,
- тех, кто не годен к военной службе и имеют соответствующие документы военно-врачебной комиссии,
- тех, кто заботиться о лицах с инвалидностью.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua