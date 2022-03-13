В РФ намекнули, что будут регулировать цены на продукты

В Минпромторге РФ заявили, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты питания, добавив, что есть вероятность ими воспользоваться.

Об этом передает Интерфакс.

Об этом заговорили в контексте разговоров про дефицит сахара в магазинах РФ. В ведомстве заявили, что дефицита нет, а перебои в торговле связаны с тем, что его придерживают посредники.

Напоминаем:

В России до конца лета запретили вывозить белый сахар, а к концу года – более 200 позиций, среди которых оборудование, транспорт, сельхозтехника и другое.