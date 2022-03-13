В РФ намекнули, что будут регулировать цены на продукты
Воскресенье, 13 марта 2022, 20:34
В Минпромторге РФ заявили, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты питания, добавив, что есть вероятность ими воспользоваться.
Об этом передает Интерфакс.
Об этом заговорили в контексте разговоров про дефицит сахара в магазинах РФ. В ведомстве заявили, что дефицита нет, а перебои в торговле связаны с тем, что его придерживают посредники.
Напоминаем:
В России до конца лета запретили вывозить белый сахар, а к концу года – более 200 позиций, среди которых оборудование, транспорт, сельхозтехника и другое.
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