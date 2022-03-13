Ляшко: владельцы аптек и дистрибьюторы заверили, что причин повышения цен на лекарства нет

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что владельцы сетей автек, дистрибьюторы и производители заверили, что оснований для повышения цен на лекарства нет.

Об этом он заявил в эфире марафона единые новости.

Он добавил, что в случае подобных фактов гражданам нужно о них сообщать. И будут приниматься соответствующие "управленческие решения".

Он предположил, что возможно повышение цен на импортируемую продукцию, если будет колебание доллара.