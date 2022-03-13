Россия заблокировала почти 100 иностранных судов в украинских портах
На протяжении двух недель с момента начала полномасштабной войны России против Украины в портах нашей страны по вине оккупантов остаются заблокированными 94 иностранных судна.
Об этом сообщили в Государственной службе морского и речного транспорта, передает ЦТС.
Глава Морадминистрации Виталий Киндратив отметил, что 94 судна заблокированы в портах с иностранными экипажами и сотнями моряков. Он привел факты о ряде ракетных ударов, нанесенных государством-агрессором по торговым судам.
В результате одного из таких ракетных ударов один моряк погиб. Еще одно судно в результате ракетных обстрелов ВМФ России затонуло.
Он осудил пренебрежение Российской Федерацией международным правом и заявил, что противоправные действия оккупанта представляют существенную угрозу не только украинскому судоходству, но и подрывают глобальные торговые маршруты.
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