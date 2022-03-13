На Волыни национализировали 23 фуры из России и Беларуси

На границе в пределах Волынской области национализировали 23 грузовика из России и Беларуси и находившийся в них груз.

Об этом в эфире Суспильного рассказал глава Волынской военно-гражданской администрации Юрий Погуляйко.

Среди конфискованных товаров – яблоки, одежда и электротовары.

Большинство национализированного транспорта используют для доставки гуманитарной помощи в другие регионы.

"Пять фур поехали пограничникам, военным будет отдано еще пять, и потом все разъедутся по тем делам кому нужны. Будут развозить гуманитарную помощь по Украине. Все российские и белорусские фуры будет ожидать та же ситуация", – сказал Погуляйко .

По словам главы военной администрации, некоторые из национализированных грузовиков были на территории области, другие – пытались проехать через территорию Украины, но были официально изъяты.