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На Волыни национализировали 23 фуры из России и Беларуси

Воскресенье, 13 марта 2022, 18:18
 

На границе в пределах Волынской области национализировали 23 грузовика из России и Беларуси и находившийся в них груз.

Об этом в эфире Суспильного рассказал глава Волынской военно-гражданской администрации Юрий Погуляйко.

Среди конфискованных товаров – яблоки, одежда и электротовары.

Большинство национализированного транспорта используют для доставки гуманитарной помощи в другие регионы.

"Пять фур поехали пограничникам, военным будет отдано еще пять, и потом все разъедутся по тем делам кому нужны. Будут развозить гуманитарную помощь по Украине. Все российские и белорусские фуры будет ожидать та же ситуация", – сказал Погуляйко .

По словам главы военной администрации, некоторые из национализированных грузовиков были на территории области, другие – пытались проехать через территорию Украины, но были официально изъяты.

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товары Россия Беларусь

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