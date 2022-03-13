Мотоциклы, табак, мех, духи: 19 страниц товаров, которые нельзя ввозить из США в РФ

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Соединенные Штаты на 19 страницах опубликовали список товаров роскоши, запрещаемых ввозить в Россию в рамках санкций.

Об этом говорится в проекте решения Министерства торговли, которое будет опубликовано 16 марта.

Запрещен экспорт в страну-агрессор как слабых (пиво, вино) так и крепких (ром, виски, водка, текила). Также РФ не сможет покупать у Штатов табачные изделия, в том числе сигары и сигариллы, любые духи и туалетную воду, изделия из меха и кожи, шелка. Кроме того, в перечне – туристическое снаряжение,

Запрет распространяется на люксовую одежду и обувь стоимостью более 1000 долларов, драгоценные камни, жемчужины, серебряные украшения, немонетарное золото, дорогие часы, пианино и антиквариат.

Кроме того, в перечне есть двигатели для судов и другое оборудование, отдельные новые и б/у транспортные средства. Да, россияне уже не смогут приобрести американский мотоцикл или мопед.

В список внесены и долларовые банкноты, о чем стало известно в субботу.

Напоминаем:

Президент США Джо Байден заявил о новых санкциях против России, включающих отмену торговых привилегий со стороны США и стран Большой семерки, а также новое эмбарго на российские бриллианты, морепродукты и водку.