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В Bosch говорят, что остановили поставки бытовой техники из ЕС в Россию

Воскресенье, 13 марта 2022, 17:17

Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch заявил, что остановил поставки бытовой техники из ЕС в РФ.

Об этом Bosch Ukraine ответила на запрос, сообщил в Facebook бизнесмен, эксминистр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

В Bosch Ukraine ответили, что приостановили поставки деталей для производства и бытовую технику из ЕС в РФ.

Компания также написала, что в процессе приостановки производства на двух заводах в Санкт-Петербурге.

В Bosch добавили, что следят за ситуацией и поддерживают команды "все возможные способы".

Также компания ответила, что приобщается к оказанию гуманитарной помощи в регионе, включая пожертвование средств в Немецкий Красный Крест.

Экономическая правда

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компании Россия

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