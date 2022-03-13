В Bosch говорят, что остановили поставки бытовой техники из ЕС в Россию
Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch заявил, что остановил поставки бытовой техники из ЕС в РФ.
Об этом Bosch Ukraine ответила на запрос, сообщил в Facebook бизнесмен, эксминистр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.
В Bosch Ukraine ответили, что приостановили поставки деталей для производства и бытовую технику из ЕС в РФ.
Компания также написала, что в процессе приостановки производства на двух заводах в Санкт-Петербурге.
В Bosch добавили, что следят за ситуацией и поддерживают команды "все возможные способы".
Также компания ответила, что приобщается к оказанию гуманитарной помощи в регионе, включая пожертвование средств в Немецкий Красный Крест.
Экономическая правда
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