Энергосистема работает стабильно, нет потребности экономить электроэнергию – Минэнерго
Потребности экономить электроэнергию нет – Минэнерго
Не смотря на прицельное разрушение врагом объектов энергетической инфраструктуры, украинская энергосистема работает стабильно. Потребности специально сокращать потребление электроэнергии нет.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Если мы говорим о системе энергообеспечения страны в целом, она стабильна. Напомню, что с первого дня войны наша система работает в изолированном режиме.
Производство электроэнергии отвечает потреблению. У нас есть соответствующие резервы в случае необходимости", - подчеркнул он.
Он также призвал всех украинцев, имеющих возможность вовремя оплатить коммунальные услуги, чтобы поддержать способность предприятий энергетического сектора и в дальнейшем обеспечивать стабильное энергоснабжение.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua