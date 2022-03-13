Энергосистема работает стабильно, нет потребности экономить электроэнергию – Минэнерго

Потребности экономить электроэнергию нет – Минэнерго

Не смотря на прицельное разрушение врагом объектов энергетической инфраструктуры, украинская энергосистема работает стабильно. Потребности специально сокращать потребление электроэнергии нет.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Если мы говорим о системе энергообеспечения страны в целом, она стабильна. Напомню, что с первого дня войны наша система работает в изолированном режиме.

Производство электроэнергии отвечает потреблению. У нас есть соответствующие резервы в случае необходимости", - подчеркнул он.

Он также призвал всех украинцев, имеющих возможность вовремя оплатить коммунальные услуги, чтобы поддержать способность предприятий энергетического сектора и в дальнейшем обеспечивать стабильное энергоснабжение.