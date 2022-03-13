Пивной гигант AB InBev отказался от финансовых поступлений с российского рынка

Крупнейший в мире производитель пива корпорация Anheuser-Busch InBev (AB InBev) отказывается от всех финансовых поступлений от доли в российском подразделении.

Об этом говорится в заявлении CEO компании Мишеля Дукериса.

По его словам, корпорация оказывает "критически нужную помощь" 1800 сотрудникам в Украине и их семьям, включая предоставление жилья и финансовую поддержку.

"Кроме благотворительной помощи, перечисленной через Красный Крест, мы сотрудничаем с другими компаниями по производству потребительских товаров и местными неправительственными организациями по передаче продуктов питания, одеял, медикаментов и более 2 млн банок питьевой воды регионам Украины и окружающим регионам, где нашли убежище пострадавшие в Украине", - говорится в заявлении компании.

По словам Дукериса, у AB InBev есть совместное предприятие в Украине и России с турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes.

Но у AB InBev нет контролирующей доли в совместном предприятии и она не консолидирует его финансовые результаты.

Компания обратилась к контролирующему акционеру с требованием о приостановлении лицензии на производство и продажу бренда BUD в России.

Также компания отказывается от всех финансовых поступлений от хоздеятельности этого совместного предприятия.

В AB InBev добавили, что продолжат поддерживать и выплачивать зарплаты работникам совместного предприятия в Украине и РФ.

Экономическая правда