Беженцев из Украины могут поселить в домах россиян в Великобритании

Великобритания рассматривает возможность использовать недвижимость российских бизнесменов, арестованную в рамках санкций, для размещения беженцев.

Об этом заявил министр ЖКХ, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, сообщает Reuters.

"Мы не говорим о постоянной конфискации, но мы говорим: "На вас наложены санкции, вы поддерживаете Путина, этот дом здесь, вы не имеете права использовать его или извлекать из него выгоду" и… если мы можем использовать это для того, чтобы помочь другим, давайте сделаем это", – сказал Гоув.