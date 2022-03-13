В Toyota говорят, что остановили производство и импорт в Россию
Воскресенье, 13 марта 2022, 13:27
Украинский офис компании Toyota уверяет, что японский автопроизводитель остановил производство и импорт автомобилей в Россию.
Об этом сообщается на странице Toyota Ukraine в Facebook.
"Тойота Мотор Россия" прекратила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге 4 марта, а также импорт автомобилей до дальнейших сообщений. Другие операции на остальной территории Европы не испытывают влияния", – сообщили в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что закрывать завод в России компания не намерена и о выходе с рынка речь не идет.
Экономическая правда
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