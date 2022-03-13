В Toyota говорят, что остановили производство и импорт в Россию

Украинский офис компании Toyota уверяет, что японский автопроизводитель остановил производство и импорт автомобилей в Россию.

Об этом сообщается на странице Toyota Ukraine в Facebook.

"Тойота Мотор Россия" прекратила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге 4 марта, а также импорт автомобилей до дальнейших сообщений. Другие операции на остальной территории Европы не испытывают влияния", – сообщили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что закрывать завод в России компания не намерена и о выходе с рынка речь не идет.

Экономическая правда