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В Toyota говорят, что остановили производство и импорт в Россию

Воскресенье, 13 марта 2022, 13:27

Украинский офис компании Toyota уверяет, что японский автопроизводитель остановил производство и импорт автомобилей в Россию.

Об этом сообщается на странице Toyota Ukraine в Facebook.

"Тойота Мотор Россия" прекратила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге 4 марта, а также импорт автомобилей до дальнейших сообщений. Другие операции на остальной территории Европы не испытывают влияния", – сообщили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что закрывать завод в России компания не намерена и о выходе с рынка речь не идет.

Экономическая правда

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Toyota Россия

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