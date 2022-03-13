Покупка и продажа квартир во время войны запрещены – риелторы

Сделки купли-продажи объектов недвижимости в условиях военного положения опасны как для покупателя, так и для продавца.

Об этом заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита.

По словам специалиста, с начала войны в Украине не работал Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что не давало возможности продавцам и покупателям заключать сделки по покупке/продаже объектов недвижимого имущества.

Согласно сообщению Министерства юстиции, в ближайшее время в регионах, где нет военных действий, будет возобновлен доступ к Госреестру. Однако функционал отдельных услуг, среди которых, вероятно, будут сделки по покупке/продаже жилой недвижимости, останется ограниченным.

"До завершения военного положения в Украине специалисты АСНУ не советуют гражданам заключать соглашения через существующие "лазейки" или "схемы", как, например, приобретение квартиры по доверенности, заключение предварительных договоров, или оформление завещаний на покупателя. Ведь любая подобная операция не на 100% юридически защищена", – заявил Пита.

По данным АФНУ, в западных областях Украины отмечена тенденция роста спроса на жилье на вторичном рынке.

До конца марта из более чем 0,5 миллиона граждан, вынужденно покинувших свои дома и временно поселившихся в Западноукраинских областях, около 3% могут быть заинтересованы в приобретении квартир и частных домов.

Вместе с ростом спроса, цены на наиболее востребованные 1-2-комнатные квартиры могут возрасти в среднем на 3-7%.

В то же время приобретение квартир с соблюдением всех юридических требований заблокировано.

"В условиях войны любые операции с недвижимым имуществом крайне нежелательны и рискованны, которые следует избегать потенциальным покупателям. Также следует помнить о положении ст. 233 Гражданского кодекса Украины, когда сделка может быть признана недействительной судом, если она осуществлена под влиянием тяжелого обстоятельства", – отметил эксперт.

Экономическая правда