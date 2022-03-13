Шмигаль рассказал, сколько газа осталось в хранилищах
Воскресенье, 13 марта 2022, 12:21
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что запасы газа на данный момент равны около 9,5 млрд кубометров.
Эти слова передает Правительственный портал.
"Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. Укргаздобыча продолжает добычу газа на всех объектах, кроме находящихся непосредственно на линии столкновения там, где происходят боевые действия", - заявил он.
Напоминаем:
По данным компании Укртрансгаз, по состоянию на 10 февраля Украина имела в ПХГ запасы 10,67 млрд кубов.
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