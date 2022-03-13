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Укр / Рус

Шмигаль рассказал, сколько газа осталось в хранилищах

Воскресенье, 13 марта 2022, 12:21

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что запасы газа на данный момент равны около 9,5 млрд кубометров.

Эти слова передает Правительственный портал.

"Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. Укргаздобыча продолжает добычу газа на всех объектах, кроме находящихся непосредственно на линии столкновения там, где происходят боевые действия", - заявил он.

Напоминаем:

По данным компании Укртрансгаз, по состоянию на 10 февраля Украина имела в ПХГ запасы 10,67 млрд кубов.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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