Шмигаль рассказал, сколько газа осталось в хранилищах

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что запасы газа на данный момент равны около 9,5 млрд кубометров.

Эти слова передает Правительственный портал.

"Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. Укргаздобыча продолжает добычу газа на всех объектах, кроме находящихся непосредственно на линии столкновения там, где происходят боевые действия", - заявил он.

Напоминаем:

По данным компании Укртрансгаз, по состоянию на 10 февраля Украина имела в ПХГ запасы 10,67 млрд кубов.