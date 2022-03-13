Межбанковский валютный рынок постепенно возобновляет работу – НБУ

В НБУ на этой неделе фиксируют возобновление сделок между банками на валютном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Объемы этих операций пока еще незначительны - около 10 млн долл. США в день в эквиваленте, но это важная основа для дальнейшего налаживания работы рыночных механизмов", - отмечают в НБУ.

"Несмотря на продолжающуюся на наших территориях войну, Национальный банк заинтересован в том, чтобы банки как можно активнее работали именно между собой.

Курсы, по которым Национальный банк осуществляет операции по покупке и продаже валюты с банками, несмотря на их фиксацию, создают определенное пространство, в рамках которого могут работать рыночные механизмы", - отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Напомним:

НБУ 24 февраля 2022 года оперативно принял ряд решений, в частности о фиксации курса на уровне 24 февраля и приостановке работы валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Вечером 24 февраля Национальный банк ослабил и уточнил ряд ограничений, разрешив, в частности, проведение между банками сделок на условиях "своп".

1 марта были разрешены операции по обмену иностранной валюты между банками в пределах 1 группы классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Экономическая правда