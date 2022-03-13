Пенсионный фонд направил банкам и Укрпочте 38 миллиардов для выплат пенсий

Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и Укрпочте 38,3 млрд грн на выплату пенсий в этом месяце.

Об этом в видеообращении вечером 12 марта заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Еще одно важное направление работы – это социальная защита населения. Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и "Укрпочте" 38,3 млрд грн. Это вся сумма средств, необходимая для выплат пенсий в этом месяце.

Минсоцполитики обеспечивает выплату всех предназначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий. Автоматически продлеваются льготы, пособия, субсидии.

Заработали специальные механизмы получения пенсий и социальных денежных пособий для эвакуируемых - через денежные переводы", - заявил премьер.

Шмыгаль также напомнил, что для работников и физических лиц-предпринимателей в Дії заработала обновленная программа єПідтримка.

В рамках этой программы каждый рабочий или предприниматель, у которого война забрала работу, может получить 6,5 тыс грн. Заявку на получение такой помощи подали уже 2 млн украинцев.

"И у нас достаточно средств для выплаты всем нуждающимся", - заверил он.

Напомним:

В Минсоцполитики заявляют, что денежные пособия, льготы и субсидии люди получат даже если из-за боевых действий органы соцзащиты не работают.

Экономическая правда