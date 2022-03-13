Пенсионный фонд направил банкам и Укрпочте 38 миллиардов для выплат пенсий
Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и Укрпочте 38,3 млрд грн на выплату пенсий в этом месяце.
Об этом в видеообращении вечером 12 марта заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Еще одно важное направление работы – это социальная защита населения. Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и "Укрпочте" 38,3 млрд грн. Это вся сумма средств, необходимая для выплат пенсий в этом месяце.
Минсоцполитики обеспечивает выплату всех предназначенных людям субсидий, льгот и денежных социальных пособий. Автоматически продлеваются льготы, пособия, субсидии.
Заработали специальные механизмы получения пенсий и социальных денежных пособий для эвакуируемых - через денежные переводы", - заявил премьер.
Шмыгаль также напомнил, что для работников и физических лиц-предпринимателей в Дії заработала обновленная программа єПідтримка.
В рамках этой программы каждый рабочий или предприниматель, у которого война забрала работу, может получить 6,5 тыс грн. Заявку на получение такой помощи подали уже 2 млн украинцев.
"И у нас достаточно средств для выплаты всем нуждающимся", - заверил он.
Напомним:
В Минсоцполитики заявляют, что денежные пособия, льготы и субсидии люди получат даже если из-за боевых действий органы соцзащиты не работают.
Экономическая правда
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