Украина налаживает новые логистические цепочки поставок бензина и дизеля – Шмыгаль

Правительство проводит переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизельного топлива для налаживания новых логистических цепочек поставки этих продуктов в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в обращении 12 марта.

"Ведем переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля, нарабатываем новые логистические цепи поставок этих продуктов в Украину", – заявил Шмигаль.

Также премьер напомнил, что для улучшения обеспечения автомобильным топливом правительство подготовило для принятия Верховной Радой законопроект, отменяющий акциз на горючее и снижающий ставку НДС с 20% до 7%, что позволит стабилизировать цены и не допустить дефицита.

"Также рассматриваем предложение по снижению НДС до 0% в случае, если логистические расходы поставщиков горючего будут расти", – сказал он.

Экономическая правда