Регулятор разрешил финансировать строительство на западе Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила институтам совместного инвестирования в период военного положения финансировать уже начатое строительство в областях западного региона страны.

Об этом сообщается на сайте Комиссии.

Также НКЦБФР разрешила оплачивать вознаграждение компаниям по управлению активами и хранителям.

Речь идет о девяти областях: Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Хмельницкой и Черновицкой.

Размер вознаграждения КУА и хранителей, а в случае негосударственных пенсионных фондов – их администраторов, не должен превышать среднемесячного размера вознаграждения за предыдущие 12 месяцев.

Помимо того Комиссия разрешила выплачивать дивиденды ИСИ, которые были начислены до 24 февраля 2022 года, а также продолжать депозитные договоры, но в объемах не выше существующих.

Экономическая правда