Украинская энергосистема работает стабильно

В министерстве энергетики заявили, что украинская энергосистема в условиях войны и изолированно от смежных сетей работает стабильно. Потребление в энергосистеме несколько выросло и стабилизировалось.

Об этом говорится в соцсетях ведомства.

Электроэнергия

Электроэнергией обеспечены население, военные и другие потребители.

Враг ежедневно умышленно уничтожает инфраструктуру, без света и газа – Мариуполь, Чернигов, много маленьких городков, села. Ремонтники "Укрэнерго" и облэнерго постоянно работают над восстановлением энергосетей.

Все ГЭС и ГАЭС работают по диспетчерскому графику, регулируя частоту и мощность.

Все атомные электростанции Украины работают стабильно. Текущая мощность четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны.

Запорожская АЭС находится под оккупацией российских захватчиков. Украинский персонал станции работает на всех 6 энергоблоках. Однако все технические вопросы руководство станции заставляют согласовывать с оккупантами.

Украинские специалисты начали ремонтировать поврежденные линии электропередачи для восстановления электроснабжения Чернобыльской АЭС.

Нефтегазовая отрасль

Объекты сети ПХГ находятся под усиленной охраной и продолжают работать в штатном режиме, кроме Краснопоповского подземного газохранилища в Луганской области (остановлено в связи с боевыми действиями в непосредственной близости к объекту).

Возобновлено газоснабжение 783 домов частного сектора (речь идет о двух населенных пунктах).В связи с обстрелами и повреждениями газовой инфраструктуры отключен от газоснабжения один населенный пункт – 619 частных домов.

Работа Шебелинского нефтеперерабатывающего завода пока не возобновлена. "Укргаздобыча" стабильно продолжает добывать газ на всех своих объектах, за исключением тех, которые находятся вблизи линии столкновения.

Газотранспортная система

Несмотря на военные действия, ОГТСУ продолжает выполнять свою ключевую задачу – транспортировать газ для нужд Украины. За предыдущие сутки 11 марта компания направила 112,3 млн кубометров газа украинским потребителям.