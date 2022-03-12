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Укр / Рус

Украина потеряла связь с портом Мариуполя

Суббота, 12 марта 2022, 22:13

Администрация портов Украины потеряла связь с Мариупольским филиалом, только два украинских порта работают на экспорт.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Сейчас только два порта Украины: Измаил и Рени – в состоянии перегружать грузы на экспорт, но в небольшом количестве", — отметили в Министерстве инфраструктуры.

АМПУ потеряла связь с Мариупольским филиалом, сотрудники Администрации уже несколько дней не могут связаться с азовскими портовиками.

"Мариуполь в осаде уже 13 суток.  В городе гуманитарная катастрофа – нет газа, тепла, света, воды, практически нет мобильной связи.  В настоящее время известно о многочисленных разрушениях в городе.  Состояние порта, как и судьба портовиков, неизвестно", — сообщили в правительстве.

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Экономическая правда
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