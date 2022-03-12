УЗ увеличит вдвое пропускную способность железнодорожных пограничных переходов с ЕС

Укрзализныця увеличит минимум вдвое пропускную способность западных железнодорожных пограничных переходов со странами ЕС.

Об этом компания сообщила в соцсетях.

"Это позволит нарастить экспортные возможности Украины, в частности для перевозки аграрной продукции, пока враг блокирует наши основные морские порты", - говорится в сообщении.

По каждому переходу создана рабочая группа из работников Укрзализныци по разработке и реализации мер увеличения объемов перевозок через пункты пересечения границы. А также проведены переговоры со смежными железными дорогами по увеличению объемов перевозок и переговоры по ускорению таможенных процедур

Также Укрзализныця призывает бизнес организовать пункты перегрузки грузов из вагонов, курсирующих по пути 1520 (ширина путей в Украине), на вагоны пути 1435 (большинство стран ЕС).

Напоминаем:

Правительство определило, какую аграрную и продовольственную продукцию разрешается экспортировать и на каких условиях. В целом ежегодно Украина экспортировала около 60 млн тонн зерновых грузов.

Около 95% объема аграрной продукции экспортировалось через морские торговые порты Украины.

Пока только два порта Украины: Измаил и Рени — могут перегружать грузы на экспорт, но в небольшом количестве.