6 500 гривен помощи от государства: украинцы уже подали 2 миллиона заявок

В рамках программы єПідтримка украинцы подали 2 млн заявок на выплату 6500 грн помощи от государства.

Об этом сообщает пресс-служба "Дія".

Такое количество заявок украинцы подали через 4 дня. Программа рассчитана на поддержку людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.

"Чтобы получить 6500 грн, зайдите в действие и нажмите 👉🏻 Услуги 👉🏻 єПідтримка 👉🏻 Получить помощь", - пояснили в "Дії".

Области, где доступна услуга:

Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Киевская и г. Киев.

Кто может получить 6500 грн

ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за 4 квартал 2021 года

наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал, кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины

ФЛП, которые не находятся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации

Денежные средства можно тратить без ограничений, а также снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.

Напомним:

Более 1,5 миллионов украинцев уже получили 6500 гривен поддержки от государства через приложение "Дія".

Экономическая правда