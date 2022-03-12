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Правительство возместит коммунальные расходы громадам, которые бесплатно принимают переселенцев

Суббота, 12 марта 2022, 18:06

Правительство возместит коммунальные расходы бюджетам громад, которые будут бесплатно принимать переселенцев.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

"Компенсацию коммунальных расходов могут получить общины, которые дали бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садах и др.)", – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля.

Для получения возмещения громадам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца.

"Военные администрации будут посылать Минрегиону соответствующие данные по громадам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств", – сообщили в ведомстве.

Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года, то есть в начале апреля громады смогут подавать свои заявки на возмещение.

Экономическая правда

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комуслуги Минрегион

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