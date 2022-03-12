Фонд гарантирования хочет выплачивать возмещения вкладчикам удаленно

Фонд гарантирования вкладов физлиц рассматривает технические и законодательные возможности выплат гарантированного возмещения вкладчиками Проминвестбанка и МР Банка удаленно.

Об этом сообщила замдиректора-распорядителя Фонда гарантирования вкладчиков физлиц Наталия Рудуха агентству "Интерфакс-Украина".

"Фонд совместно с банками-агентами изучает технические и законодательные возможности организации выплаты гарантированного возмещения без посещения отделений банков-агентов, а на карту банка-агента через кабинет, если вкладчик имеет там счет", – сказала Рудуха.

Она добавила, что Фонд также нарабатывает порядок выплаты средств с учётом введенных Нацбанком ограничений на снятие наличных в пределах 100 тыс грн в день.

Расчет с вкладчиками будет производиться через Автоматизированную систему фонда, благодаря которой получить средства можно в Приватбанке, Ощадбанке, Укргазбанке, ПУМБе, Идея банке, Правекс банке, Альфа банке, Кредобанке, ТАСкомбанке, банке "Пивденный", Универсал банке и Банке инвестиций и сбережений.

Указывается, что выплаты начнутся после формирования реестров вкладчиков.