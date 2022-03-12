Украинская армия уничтожила российской техники на 5 миллиардов долларов

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Украинская армия с начала российского вторжения уничтожила 2593 единицы вражеской техники, которая оценивается в 5 млрд долларов, или 700 млрд рублей.

Об этом говориться в оценке Forbes Украина.

Среди этой техники 58 самолетов, 83 вертолета, 363 танка и 1205 боевых бронированных машин (ББМ).

В денежном измерении 47% общих потерь пришлось на самолеты и вертолеты, 29% – на танки, 14% – на боевые бронированные машины. В частности, разрушенные танки стоили России 1,5 млрд долл., а ББМ – 0,7 млрд долл., самолеты и вертолеты вместе – 2,4 млрд долл.

Пока неизвестны марки всех сбитых самолетов. Среди использующих РФ Су-25 за 11 млн долл., Су-30 – 33 долл. млн, Су-34 – 36 млн дол. Вооруженные Силы Украины также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Васильковом и под Кропивницким. Стоимость каждого по 86 млн. дол.

Максим Золоедов/Forbes Украина

Forbes отмечает, что оценка приблизительна, а стоимость единицы техники брали в открытых источниках.

Также издание не включало в расчет стоимость выпускаемых по Украине ракет. Только баллистические ракеты "Искандер" и крылатые ракеты "Калибр", применяемые российскими войсками, стоят в общей сложности около $3 млрд.

Украинская армия захватывает танки, бронетранспортеры и другую технику российской армии. "Укроборонпром", который их ремонтирует и переоснащает, отказался дать точное количество захваченной техники, но сообщил изданию, что это "большое количество" и что трофеи быстро становятся к бою на стороне украинских военных.

"Если повреждена часть корпуса или гусеничный ход, это оперативно можно решить, проблем с необходимыми комплектующими у нас нет, – говорит советник главы "Укроборонпрома" Владислав Криклий. – Мы закрашиваем элементы, указывающие на то, что это российская военная техника".