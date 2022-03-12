ПриватБанк: можно снимать наличными до 100 тысяч в сутки, но безопаснее – рассчитываться картой

Клиенты ПриватБанка могут снимать с карт наличные в банкоматах банка в сумме до 100 тыс грн в сутки, но безопаснее - рассчитываться картой.

Об этом заявили в пресс-службе банка.

"Лимиты на одноразовую операцию составляют 20 тыс грн (действует в течение трех часов) по картам ПриватБанка и 10 тыс грн (действует в течение трех часов) по картам других украинских банков.

В кассах отделений банка со счетов и карт ПриватБанка можно получить наличными до 100 тыс грн", - говорится в сообщении.

На сегодня в сети ПриватБанка работает почти 5 600 банкоматов, которые бесперебойно обеспечиваются наличными и почти 90 тысяч торговых POS-терминалов, через которые можно безналично рассчитаться картами за товары и услуги, добавили в банке.

"Также обналичить в сумме до 6 тыс грн можно через POS-терминалы ПриватБанка на кассах 21 национальных и региональных торговых сетей, аптек и АЗС, среди которых Сильпо, АТБ, Новус, Варус и другие", - отметили в пресс-службе.

Экономическая правда