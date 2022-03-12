Гетманцев об экстренном финансировании: суммарно около 25 миллиардов долларов

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что размер экстренного финансирования Украине и союзникам в регионе на потребности по различным направлениям ориентировочно составляет 25 миллиардов долларов.

Об этом он написал в своих соцсетях.

По его словам, в том числе эти деньги будут поддерживать платежный баланс и финансовую устойчивость.