Гетманцев об экстренном финансировании: суммарно около 25 миллиардов долларов
Суббота, 12 марта 2022, 15:34
Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что размер экстренного финансирования Украине и союзникам в регионе на потребности по различным направлениям ориентировочно составляет 25 миллиардов долларов.
Об этом он написал в своих соцсетях.
По его словам, в том числе эти деньги будут поддерживать платежный баланс и финансовую устойчивость.
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