Почти миллион украинцев не имеет электричества, четверть миллиона – газа

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На 12 марта более 960 тысяч украинцев в результате боевых действий остаются без света, а без газоснабжения остались 260 тысяч граждан.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Несмотря на значительный ущерб, сообщает министерство, украинские энергетики прилагают максимум усилий для поддержания стабильной работы энергосистемы, аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно, несмотря на риск для жизни.

В течение суток по стране возобновлено газоснабжение 2011 года потребителям. Также проводятся работы по повышению надежности электроснабжения в Киеве. В то же время аварийно-восстанавливаемые работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений в электросетях.

На утро субботы в Украине из-за повреждений, вызванных боевыми действиями, оставалось обесточенными более 960 тысяч потребителей. Наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецкой, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Без газоснабжения остаются около 264 тысячи потребителей. Наиболее сложная ситуация – в Киевской, Запорожской, Донецкой областях.

Напоминаем:

За день числа пострадавших домохозяйств выросли. На 10 марта обесточенными оставались 1 542 населенных пункта, или более 954 тыс. потребителей. Без газоснабжения остаются около 228 тыс. потребителей.