В Украине запустили платформу для оперативной помощи Вооруженным Силам

Министерство обороны совместно с аналитической системой YouControl при поддержке Международного фонда "Возрождение" создали онлайн-платформу "Люди для Украины".

Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Цель проекта – объединить и скоординировать действия всех волонтеров, работающих над обеспечением потребностей ВСУ и ТРО. Платформа позволит профильным специалистам МОУ в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по закрытию конкретных потребностей для армии.

"Как работает платформа? Волонтеры регистрируются на платформе people4ru.com. Далее – быстрая верификация через BankID для предотвращения рисков мошенничества и случаев ДРГ. Волонтер заполняет краткую анкету: какую помощь готов оказывать, в каких объемах, в каком населенном пункте, как быстро может закрыть потребность. Для удобства потребности разбиты по категориям: одежда, питание, транспорт, денежная помощь и т.д", – говорится в сообщении.

Имея соответствующую информацию, координаторы МОУ смогут оперативно закрывать срочную потребность. Платформа позволяет автоматизированно распределять помощь по территории всей Украины в те места, где она необходима и скоординировать логистику для быстрой доставки товаров и услуг.

После войны портал "Люди для Украины" будет использоваться для распределения гуманитарной помощи на восстановление страны.

Экономическая правда