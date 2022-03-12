Суперяхта "Шехерезада" стоимостью 700 миллионов долларов может принадлежать Путину – NYT

Яхта Шехерезада фото: NYT

Американские чиновники проверяют право собственности на суперяхту "Шехерезада" стоимостью 700 млн долларов и считают, что она может быть связана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

В настоящее время яхта находится в сухом доку в итальянском приморском городе.

"Спецслужбы США не сделали окончательных выводов по поводу права собственности на суперяхту "Шехерезада", но американские чиновники заявили, что нашли первые признаки того, что она связана с Путиным", - пишет газета.

Информация от американских чиновников поступила после того, как во вторник газета написала, что итальянские власти проверяют право собственности на судно (длиной 459 футов).

Тогда газета также написала, что бывший член экипажа сказал, что она предназначена для Путина.

При этом источники издания не рассказали, какая информация указывает на то, что яхта связана с Путиным.

"Американские чиновники утверждают, что Путин сохраняет незначительную часть своего богатства на свое имя. Вместо этого он использует дома и лодки, номинально принадлежащие российским олигархам.

И все же, возможно, через разные подставные компании Путин мог бы иметь прямой контроль над "Шехерезадой", - пишет NYT.

Газета со ссылкой на американских чиновников пишет, что яхта дважды плавала в Сочи летом 2020 и 2021 годов. И напоминает, что во время пандемии коронавируса Путин проводил много времени в Сочи.

"И Управления разведки и анализа Минфина, и Управления военно-морской разведки ВМС расследуют право собственности на суперяхты, связанные с российскими олигархами. Представитель ВМС и представитель Минфина отказались от комментариев.

Министерство юстиции создало специальную группу для розыска попавших под санкции активов российских олигархов.

"В ходе беседы с журналистами в пятницу представитель министерства юстиции сказал, что специальная группа будет расследовать лиц, помогающих российским чиновникам или олигархам скрывать свои активы. Этим лицам могут предъявить обвинения, связанные с нарушением санкций или международным обвинением в отмывании денег", - добавляет газета.

Издание добавляет, что согласно недавно опубликованным изменениям в правилах Минторговли, если более 25 процентов самолета или яхты изготовлено из деталей американского производства, они не могут отправиться в Россию.

Если такая яхта находится на территории другой страны, ей понадобится лицензия, чтобы отправиться в РФ.

"Шехерезада" проходит ремонт в Марина-ди-Каррара, порту в Тоскане, и в начале этой недели находилась в сухом доке.

Капитан "Шехеразады" Гай Беннет-Пирс ранее на этой неделе заявил, что Путин не владелец суперяхты и что президент России не ступал на нее, добавляет NYT. Он отказался называть владельца.

Беннет-Пирс не отвечал на звонки в пятницу и не отвечал на текстовые сообщения.

"На прошлой неделе итальянские власти поднялись на борт "Шехерезады" и проверили сертификационные документы, стремясь узнать больше о праве собственности на судно. Ранее на этой неделе капитан Беннет-Пирс заявил, что предоставит итальянской полиции документы, разглашающие владельца яхты.

Итальянские власти заявили, что внимательно изучают "Шехерезаду". В рамках процесса, который может занять до нескольких недель, финансовая полиция Италии соберет доказательства и предоставит их правительственному комитету, который потом решит, связано ли право собственности или пользование судном с санкционным списком", - добавляет газета.

Если связи подтвердят, "Шехерезаду" могут арестовать.

По оценкам сайта SuperYachtFan, стоимость яхты оценивается в 700 миллионов долларов.

Экономическая правда