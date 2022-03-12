Правительство разрешило продавать импортные продукты без маркировки на украинском языке

Кабмин разрешил продавать импортные продукты и корма без маркировки на украинском языке.

Об этом говорится в постановлении №234 от 9 марта.

"Мы делаем все, чтобы поставки импортированных пищевых продуктов и кормов в условиях военного положения были стабильными. От этого зависит, прежде всего, баланс пищевых продуктов, производство мясомолочной продукции и продовольственная безопасность государства.

Ликвидировали бюрократические преграды, которые в условиях войны тормозят ввоз импортных продуктов", - заявил министр агрополитики Роман Лещенко.

Согласно постановлению, операторы рынка пищевых продуктов, операторы рынка кормов могут осуществлять реализацию пищевых продуктов на таможенной территории Украины, информация о которых изложена на языке, отличном от государственного.

Кроме этого, маркировка пищевых продуктов и кормов, которые ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины как гуманитарная помощь, может быть изложена на языке, отличном от государственного.

"В случае закрытия мощностей в результате военных (боевых) действий операторы рынка могут использовать остатки упаковки или тары для пищевых продуктов и кормов по назначению на других мощностях, производимых аналогичными пищевыми продуктами и кормами", - добавил Лещенко.

Экономическая правда