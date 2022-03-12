Американские хедж-фонды заблокировали активы Абрамовича – WSJ

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Ряд американских хедж-фондов с инвестициями от российского олигарха Романа Абрамовича получили распоряжение заморозить его активы.

Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с инструкциями для фондов.

"Счета, приписываемые Роману Абрамовичу, сейчас заблокированы для транзакций – любые распределения, выкупы или платежи не могут быть произведены, а подписки или взносы не могут быть приняты", – говорится в сообщении фонда SS&C Globe Op.

По словам источников, аналогичные сообщения получили несколько фондов.

Распоряжение о блокировке счетов Абрамовича с большой вероятностью положит конец его недавним попыткам продать доли во множестве хедж-фондов, утверждают собеседники газеты. По ее информации, в течение многих лет он имел доступ к инвестициям в хедж-фонды через нью-йоркского консультанта Concord Management из Нью-Йорка.

Помимо прочего, олигарх пытался продать доли в фондах, которыми управляют Empyrean Capital Partners в Лос-Анджелесе и Millstreet Capital Management в Бостоне.

Абрамович стремился продать активы на вторичном рынке как минимум с конца февраля. Представители Абрамовича и Concord не ответили на запросы WSJ.