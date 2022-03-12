Рекордные цены на продовольствие в мире могут подскочить еще на 22% в результате войны
Рекордно высокие мировые цены на продовольствие могут вырасти еще на 22% в результате начала Россией войны против Украины приостанавливает торговлю и уничтожает будущие урожаи.
Об этом сообщает Bloomberg.
В отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) показаны далеко идущие последствия войны для мировой продовольственной системы, последствия которых напрямую повлияют на следующий сезон. На Украину и Россию вместе приходится более десятой части продающегося во всем мире продовольствия, и эти потоки были остановлены в результате войны.
Рост производственных затрат означает, что другие страны частично смогут компенсировать "внезапное и резкое сокращение" черноморского экспорта зерна и подсолнечника в следующем сезоне 2022-23 годов. Это, вероятно, повысит международные цены на продукты питания и корма еще на 22%, а значительный разрыв в поставках сохранится и дальше, если война будет продолжаться, а энергоносители останутся дорогими.
"Вероятные сбои в сельскохозяйственной деятельности этих двух основных экспортеров основных товаров могут серьезно обострить продовольственную безопасность во всем мире", - сказал в отдельном заявлении гендиректор ФАО Цюй Дунью, и добавил, что голод также может возрасти в Украине.
Всего 13,1 миллиона человек во всем мире могут оказаться в состоянии голода в следующем сезоне при худшем сценарии. Это предполагает падение на 25 млн. тонн экспорта пшеницы и кукурузы, а также падение масличных культур на 3 млн. тонн. Более умеренный шок предложения может означать, что еще около 8 миллионов человек столкнутся с голодом.
По оценкам ФАО, война, вероятно, оставит от 20% до 30% посевных площадей в Украине на сезон 2022 незасеянными или не собранными. Озимые зерновые, такие как пшеница, были высажены несколько месяцев назад, но обычно фермеры начинают сеять кукурузу и подсолнечник через несколько недель.
"Массовое перемещение населения" означало нехватку рабочих рук, некоторые поля затоплены в зонах боевых действий, а производители, вероятно, будут иметь проблемы с доставкой удобрений и химикатов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua