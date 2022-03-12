Рекордные цены на продовольствие в мире могут подскочить еще на 22% в результате войны

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Рекордно высокие мировые цены на продовольствие могут вырасти еще на 22% в результате начала Россией войны против Украины приостанавливает торговлю и уничтожает будущие урожаи.

Об этом сообщает Bloomberg.

В отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) показаны далеко идущие последствия войны для мировой продовольственной системы, последствия которых напрямую повлияют на следующий сезон. На Украину и Россию вместе приходится более десятой части продающегося во всем мире продовольствия, и эти потоки были остановлены в результате войны.

Рост производственных затрат означает, что другие страны частично смогут компенсировать "внезапное и резкое сокращение" черноморского экспорта зерна и подсолнечника в следующем сезоне 2022-23 годов. Это, вероятно, повысит международные цены на продукты питания и корма еще на 22%, а значительный разрыв в поставках сохранится и дальше, если война будет продолжаться, а энергоносители останутся дорогими.

"Вероятные сбои в сельскохозяйственной деятельности этих двух основных экспортеров основных товаров могут серьезно обострить продовольственную безопасность во всем мире", - сказал в отдельном заявлении гендиректор ФАО Цюй Дунью, и добавил, что голод также может возрасти в Украине.

Всего 13,1 миллиона человек во всем мире могут оказаться в состоянии голода в следующем сезоне при худшем сценарии. Это предполагает падение на 25 млн. тонн экспорта пшеницы и кукурузы, а также падение масличных культур на 3 млн. тонн. Более умеренный шок предложения может означать, что еще около 8 миллионов человек столкнутся с голодом.

По оценкам ФАО, война, вероятно, оставит от 20% до 30% посевных площадей в Украине на сезон 2022 незасеянными или не собранными. Озимые зерновые, такие как пшеница, были высажены несколько месяцев назад, но обычно фермеры начинают сеять кукурузу и подсолнечник через несколько недель.

"Массовое перемещение населения" означало нехватку рабочих рук, некоторые поля затоплены в зонах боевых действий, а производители, вероятно, будут иметь проблемы с доставкой удобрений и химикатов.