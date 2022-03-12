В Киеве запустили платформу для подключения интернета в укрытиях
Суббота, 12 марта 2022, 11:51
В Киеве запустили сайт, позволяющий оставить заявку на проведение Wi-Fi в укрытиях.
Об этом сообщил заместитель городского головы Виталия Кличко Петр Оленич.
"Если в вашем укрытии нет доступа к сети интернет, оставляйте заявку. Мы свяжемся с вами и сообщим о следующих шагах. Приглашаю провайдеров присоединяться к проекту и благодарю тех, кто уже с нами", - написал он.
Ссылки на портал – https://wifi.kyivcity.gov.ua/
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua