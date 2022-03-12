Цифровой появилась карта работающих СТО
Суббота, 12 марта 2022, 11:44
В городском приложении Киев Цифровой появилась карта работающих СТО, в частности там есть информация о графике работы, контактах и адресах.
Об этом говорится в соцсетях КГГА
Карта доступна в Киеве Цифровой и по ссылке https://bit.ly/kyiv-car-services
Если вы представитель работающего СТО, но вас нет на карте, заполняйте форму и ваш сервис будет добавлен на карту.
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