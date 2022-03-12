Все разделы
Укр / Рус

Цифровой появилась карта работающих СТО

Суббота, 12 марта 2022, 11:44

В городском приложении Киев Цифровой появилась карта работающих СТО, в частности там есть информация о графике работы, контактах и ​​адресах.

Об этом говорится в соцсетях КГГА

Карта доступна в Киеве Цифровой и по ссылке https://bit.ly/kyiv-car-services 

Если вы представитель работающего СТО, но вас нет на карте, заполняйте форму и ваш сервис будет добавлен на карту.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте