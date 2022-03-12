Украинские айтишники собрали 700 миллионов для армии и гуманитарных целей

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Украинские ІТ-компании пожертвовали 24,5 млн. долларов в поддержку Украины, или более 700 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

По подсчетам ІТ Ukraine Association, в течение первых 10 дней войны в Украине украинские ІТ-компании собрали:

12,1 млн долларов на гуманитарные цели (353,9 млн грн);

6,1 млн долларов в поддержку ВСУ (178,4 млн грн);

6,3 млн долларов налогов авансом (184,3 млн грн).

Еще в преддверии войны представители украинского бизнеса объединились и собрали миллионы гривен в поддержку армии. Некоторые донаты достигали пяти миллионов гривен, в том числе от крупных украинских ІТ-компаний.