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Украинские айтишники собрали 700 миллионов для армии и гуманитарных целей

Суббота, 12 марта 2022, 11:27
 
getty images

Украинские ІТ-компании пожертвовали 24,5 млн. долларов в поддержку Украины, или более 700 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

По подсчетам ІТ Ukraine Association, в течение первых 10 дней войны в Украине украинские ІТ-компании собрали:

  • 12,1 млн долларов на гуманитарные цели (353,9 млн грн);
  • 6,1 млн долларов в поддержку ВСУ (178,4 млн грн);
  • 6,3 млн долларов налогов авансом (184,3 млн грн).

Еще в преддверии войны представители украинского бизнеса объединились и собрали миллионы гривен в поддержку армии. Некоторые донаты достигали пяти миллионов гривен, в том числе от крупных украинских ІТ-компаний.

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армия

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