НБУ: не нужно вывозить из Украины гривну наличкой

В Национальном банке заявили, что не нужно вывозить из Украины гривну наличными, поскольку либо вообще не будет возможность ее поменять, либо конвертация будет по очень невыгодному курсу.

Об этом говорится в соцсетях регулятора.

"Наличную гривну лучше заранее зачислить в Украине на свой карточный счет. Это можно сделать: в работающем отделении банка, имея с собой паспорт; через платежные устройства с функцией приема наличных средств – терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег", - отмечается в сообщении.

А для расчетов за границей там советуют отдавать предпочтение безналичным расчетам: гривневые и валютные платежные карты, платежные приложения ApplePay и GooglePay.

"За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт. Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой (а не курсу наличного обмена - ЭП)", - резюмировали там.

Напоминаем:

Снять валюту со своего валютного счета в Украине можно до 30 тыс. грн в эквиваленте в день.

Официальный курс гривны к доллару – 29,25 грн/$, курс гривны к евро – 33,17 грн/евро (зафиксирован на 24.02.2022).