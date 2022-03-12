НБУ: не нужно вывозить из Украины гривну наличкой
В Национальном банке заявили, что не нужно вывозить из Украины гривну наличными, поскольку либо вообще не будет возможность ее поменять, либо конвертация будет по очень невыгодному курсу.
Об этом говорится в соцсетях регулятора.
"Наличную гривну лучше заранее зачислить в Украине на свой карточный счет. Это можно сделать: в работающем отделении банка, имея с собой паспорт; через платежные устройства с функцией приема наличных средств – терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег", - отмечается в сообщении.
А для расчетов за границей там советуют отдавать предпочтение безналичным расчетам: гривневые и валютные платежные карты, платежные приложения ApplePay и GooglePay.
"За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт. Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой (а не курсу наличного обмена - ЭП)", - резюмировали там.
Напоминаем:
Снять валюту со своего валютного счета в Украине можно до 30 тыс. грн в эквиваленте в день.
Официальный курс гривны к доллару – 29,25 грн/$, курс гривны к евро – 33,17 грн/евро (зафиксирован на 24.02.2022).
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua