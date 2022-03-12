Sony Pictures приостановила развитие бизнеса в России
Американская кинокомпания Sony Pictures приостановила работу всех отделов своего кинобизнеса в РФ.
Об этом пишет Variety.
Также компания ограничила доступ к аниме-сервису Crunchyroll, заморозила соглашения по передаче прав на телевизионные показы.
А также отложила выход в "цифре" своих фильмов в РФ, в том числе "Человека-паука: Нет пути домой". Страницу кинокомикса уже убрали из российского iTunes.
"Мы поддерживаем многие компании по всему миру, которые сейчас приостановили свою деятельность в России и поддерживаем гуманитарные усилия, которые сейчас проводятся в Украине и близлежащем регионе", - написал в записке для сотрудников Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра. в пятницу.
Корпорация Sony Group также передала 2 миллиона долларов Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для предоставления гуманитарной помощи в Украине.
Другие развлекательные компании, такие как Amazon, Netflix и WarnerMedia, также приостановили бизнес в России в ответ на вторжение страны в Украину.
Sony до этого ограничила в России доступ к PlayStation Store и временно прекратила поставки игр и устройств для них в РФ.
Экономическая правда
Экономическая правда
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