Вторжение РФ в Украину остановило половину мирового производства неоновых чипов – Reuters
Два ведущих поставщика неона в Украине, производящие около половины мировых запасов ключевого ингредиента для изготовления чипов, приостановили свою деятельность из-за вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
По расчетам агентства, от 45 до 54% мирового неона полупроводникового класса, важного для лазеров, используемых для производства чипов, поступают от двух украинских компаний – Ingas и Cryoin.
По подсчетам исследовательской компании Techcet, в прошлом году на производство микросхем ушло около 540 тонн неона.
Так, ежемесячно украинские компании Ingas (Мариуполь) и Cryoin (Одесса) поставляли партнерам из Азиатского региона, США и Германии от 25 до 35 т инертного газа.
Как добавляет издание, обе компании приостановили деятельность из-за вторжения России на территорию Украины.
При этом аналитики предупреждают, что остановка работы украинских компаний увеличит глобальный дефицит полупроводников, который уже из-за вызванного пандемией логистического кризиса.
"Больше всего пострадают мелкие производители микросхем. Самые крупные – Intel, Samsung и TSMC – имеют значительную покупательную способность и доступ к сырью, которого может хватить на два и более месяца работы.
Однако многие производства микросхем такой возможности не имеют. Это усугубит проблему с поставкой комплектующих", - заявила президент Techcet Лита Шон-Рой.
Экономическая правда
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