Вторжение РФ в Украину остановило половину мирового производства неоновых чипов – Reuters

Два ведущих поставщика неона в Украине, производящие около половины мировых запасов ключевого ингредиента для изготовления чипов, приостановили свою деятельность из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

По расчетам агентства, от 45 до 54% ​​мирового неона полупроводникового класса, важного для лазеров, используемых для производства чипов, поступают от двух украинских компаний – Ingas и Cryoin.

По подсчетам исследовательской компании Techcet, в прошлом году на производство микросхем ушло около 540 тонн неона.

Так, ежемесячно украинские компании Ingas (Мариуполь) и Cryoin (Одесса) поставляли партнерам из Азиатского региона, США и Германии от 25 до 35 т инертного газа.

Как добавляет издание, обе компании приостановили деятельность из-за вторжения России на территорию Украины.

При этом аналитики предупреждают, что остановка работы украинских компаний увеличит глобальный дефицит полупроводников, который уже из-за вызванного пандемией логистического кризиса.

"Больше всего пострадают мелкие производители микросхем. Самые крупные – Intel, Samsung и TSMC – имеют значительную покупательную способность и доступ к сырью, которого может хватить на два и более месяца работы.

Однако многие производства микросхем такой возможности не имеют. Это усугубит проблему с поставкой комплектующих", - заявила президент Techcet Лита Шон-Рой.

Экономическая правда