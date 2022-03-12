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Лондон отключил российских провайдеров от точки обмена трафиком

Суббота, 12 марта 2022, 08:45

Точка обмена международным интернет-трафиком London Internet Exchange отключила от своей системы российских провайдеров Ростелеком и МегаФон.

Об этом говорится в письме директора LINX Питера Нука.

"Учитывая войну России против Украины, совет директоров LINX решил немедленно отсоединить от системы МегаФон и Ростелеком", – говорится в письме.

Ожидается, что теперь российский трафик пойдет через Азию, что приведет к задержкам и падению пингов.

Экономическая правда

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