Лондон отключил российских провайдеров от точки обмена трафиком
Суббота, 12 марта 2022, 08:45
Точка обмена международным интернет-трафиком London Internet Exchange отключила от своей системы российских провайдеров Ростелеком и МегаФон.
Об этом говорится в письме директора LINX Питера Нука.
"Учитывая войну России против Украины, совет директоров LINX решил немедленно отсоединить от системы МегаФон и Ростелеком", – говорится в письме.
Ожидается, что теперь российский трафик пойдет через Азию, что приведет к задержкам и падению пингов.
Экономическая правда
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