Без окон, без дверей: Rehau прекращает работу в России

Немецкий производитель оконного профиля, водяных полов и труб отопления Rehau сообщил о приостановке деятельности в России.

Об этом сообщается на сайте компании.

Причина заключается в войне, развязанной Россией в Украине.

"Rehau решительно осуждает нападение на Украину и всех, кто к этому причастен. Это война против человечества, нашей свободы и мира в Европе.

Компания будет уделять первоочередное внимание безопасности своих коллег и их семей в Украине и тех, кто покидает страну", – говорится в сообщении.

Экономическая правда