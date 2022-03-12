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Укр / Рус

Без окон, без дверей: Rehau прекращает работу в России

Суббота, 12 марта 2022, 08:05

Немецкий производитель оконного профиля, водяных полов и труб отопления Rehau сообщил о приостановке деятельности в России.

Об этом сообщается на сайте компании.

Причина заключается в войне, развязанной Россией в Украине.

"Rehau решительно осуждает нападение на Украину и всех, кто к этому причастен. Это война против человечества, нашей свободы и мира в Европе.

Компания будет уделять первоочередное внимание безопасности своих коллег и их семей в Украине и тех, кто покидает страну", – говорится в сообщении.

Экономическая правда

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компании бизнес РФ Россия

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