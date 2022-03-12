Без окон, без дверей: Rehau прекращает работу в России
Суббота, 12 марта 2022, 08:05
Немецкий производитель оконного профиля, водяных полов и труб отопления Rehau сообщил о приостановке деятельности в России.
Об этом сообщается на сайте компании.
Причина заключается в войне, развязанной Россией в Украине.
"Rehau решительно осуждает нападение на Украину и всех, кто к этому причастен. Это война против человечества, нашей свободы и мира в Европе.
Компания будет уделять первоочередное внимание безопасности своих коллег и их семей в Украине и тех, кто покидает страну", – говорится в сообщении.
Экономическая правда
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