Под новые санкции США попали топ-чиновники российского ВТБ и банка "Россия"
Министерство финансов США опубликовало перечень лиц, попавших под новые санкции США – среди них 10 топ-чиновников ВТБ банка, управленческой компании банка "Россия", а также олигарх Виктор Вексельберг.
Об этом известно с сайта Минфина США.
Санкции против ВТБ банка Соединенные Штаты наложили еще 24 февраля – в первый день объявления войны против Украины – ведь банк является подконтрольным Кремлю.
В связи с этим десять человек, являвшихся или являющихся топ-чиновниками ВТБ банка, были внесены в санкционный список США за деятельность в секторе финансовых услуг экономики РФ. Вся их собственность в Соединенных Штатах была заблокирована. Речь идет про:
- Дергунову Ольгу (вицепрезидентка);
- Кулика Вадима (заместитель председателя правления);
- Лукьяненко Валерия (председатель правления);
- Печатникова Анатолия (заместитель председателя правления);
- Диркс Наталию (членов правления);
- Кондратенко Максим (член правления);
- Норовая Эркина (член правления);
- Островского Святослава (член правления);
- Пьянова Дмитрия (член правления);
- Андресова Юрия (член правления).
Другая часть санкций направлена на компанию ABR Management – управленческую компанию группы банка "Россия", которую называют "личным банком Кремля". В связи с внесением компании в санкционный перечень под мероприятия попали также Юрий Ковальчук, председатель совета директоров банка "Россия". Его, как выразился Байден, называют личным банкиром Путина.
Дмитрий Лебедев, глава совета директоров Банка Россия, еще с 2016 года находится под санкциями США. Тогда же под санкции попал совладелец банка Кирилл Ковальчук.
Кроме того, под санкции попало имущество российского олигарха Виктора Вексельберга, владеющего состоянием более чем в 6 млрд долларов. Он находится под санкциями США еще с 2018 года, а мерами в пятницу США повторно внесли его по другой статье и заблокировали самолет и яхту 90 млн долларов и 180 млн долларов соответственно.
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