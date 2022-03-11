ЕС работает над тем, чтобы украинские беженцы могли обменять гривни

Европейский центробанк прорабатывает пути, которые позволили бы в ближайшие дни уехавшим в ЕС украинцам конвертировать гривню в твердую валюту для расчетов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, которые напрямую знакомы с процессом.

Многие украинцы, которые должны были покинуть свои дома с началом войны, не могут приобрести даже товары первой необходимости, поскольку их сбережения в гривне не конвертируются в большинстве стран Европы. Как следствие они могут пострадать от трейдеров, предлагающих сверхнизкие обменные курсы.

Несколько политиков ЕЦБ, прежде всего, с востока блока, обратились к главе ЕЦБ Кристин Лагард для поиска общего решения, которое банк сейчас разрабатывает.

Проблема в том, что любая масштабная конверсия может привести к финансовым потерям, которые кто-то должен нести. Инструменты, которые обычно могли бы использовать ЕЦБ, требуют залога, который Нацбанк Украины вряд ли в состоянии обеспечить в условиях войны. Без залога законность этих инструментов может оказаться сомнительной.

Вариант, который рассматривают лидеры Евросоюза, заключается в том, чтобы ЕС гарантировал конвертационный механизм и использовал ЕЦБ в качестве посредника транзакций. Фактические транзакции будут проходить через коммерческие банки, но под эгидой центрального банка еврозоны и по общим правилам.

В частности, украинцам могут разрешить открывать банковские счета в Европе и разрешить им тратить гривни в электронном виде до определенного лимита.

Польша, находящаяся за пределами еврозоны, ощутила наибольший приток беженцев из Украины. Глава центрального банка Польши Адам Глапинский заявил в среду, что будет введена система, которая позволит украинцам продавать гривни.

Рассматриваются два сценария: Польский ЦБ либо покупает валюту, а затем продает ее НБУ, либо будут привлечены коммерческие банки, причем второй вариант считается более вероятным.