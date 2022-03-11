НБУ: нет значительных выводов средств

Национальный банк заявил, что опасения по поводу значительного вывода средств не реализовались.

Об этом говорится в Facebook регулятора.

"Банковская система слаженно работает в сверхсложных условиях и поддерживает экономику. Разработанные заранее планы непрерывной деятельности позволили банкам и дальше осуществлять основные операции. Опасения значительных отливов средств не реализовались", - говорится в сообщении.

Там добавили, что имеющийся запас ликвидности будет обеспечивать выполнение банками своих обязательств перед клиентами.