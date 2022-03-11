Deutsche Bahn запустил "железнодорожный мост" в Украину

Немецкий концерн Deutsche Bahn организовал логистическую сеть из автомобильных и железнодорожных составляющим для доставки гуманитарной помощи из Германии в Украину.

Об этом говориться на Правительственном портале.

Сначала грузы собирают и везут в берлинский хаб, пользуясь грузовиками, там они упаковываются в контейнеры и далее транспортируются грузовым поездом DB Cargo в Польшу для дальнейшей перевозки в Украину.

Также в рамках этого проекта работает горячая линия. Там можно зарегистрировать груз, а также согласовать его перевозку. Горячая линия работает в будни с 8:00 до 20:00. Телефон: 030 720220640.