Deutsche Bahn запустил "железнодорожный мост" в Украину
Пятница, 11 марта 2022, 21:06
Немецкий концерн Deutsche Bahn организовал логистическую сеть из автомобильных и железнодорожных составляющим для доставки гуманитарной помощи из Германии в Украину.
Об этом говориться на Правительственном портале.
Сначала грузы собирают и везут в берлинский хаб, пользуясь грузовиками, там они упаковываются в контейнеры и далее транспортируются грузовым поездом DB Cargo в Польшу для дальнейшей перевозки в Украину.
Также в рамках этого проекта работает горячая линия. Там можно зарегистрировать груз, а также согласовать его перевозку. Горячая линия работает в будни с 8:00 до 20:00. Телефон: 030 720220640.
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