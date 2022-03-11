Кабмин снова расширил товары критического импорта: добавил масло, удобрения и боеприпасы

Кабинет министров включил новые позиции в перечень товаров критического импорта Украины.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

В перечень добавились молочная сыворотка, пшеница, солод, масло кокосовое и рапсовое, жиры и масла, маргарин, кондитерские изделия из сахара и какао-бобы, готовые пищевые продукты для младенцев и детей младшего возраста.

Перечень пополнился также азотными, фосфорными и калийными удобрениями, различными красками и лаками, костюмами химзащиты, посудомоечными машинами, мобильными wi-fi системами широкополосного доступа, бронированными автомобилями, танками и их частями, счетчиками Гейгера-Мюллера, гранатами, минами, ракетами, а также холодным оружием.

24 февраля правительство определило перечень товаров критического импорта, для закупки которого Национальный банк разрешает покупать валюту.

Это уже девятое расширение этого списка за время, прошедшее после его первоначального утверждения.

Экономическая правда