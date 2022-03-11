Черняк отозвал лицензию на производство алкоголя в России

24 февраля холдинг Global Spirits (торговая марка "Хортица") отозвал лицензию на производство и дистрибуцию продукции на рынке России.

Об этом пишет Forbes.

На предприятии объяснили, что это связано с военной агрессией. Также в компании добавляют, что поставки продукции в Россию прекратили еще в 2014 году.

Кроме того, Global Spirits остановил работу Запорожского ликероводочного завода "Хортица" из-за запрета на продажу алкоголя на внутреннем рынке, рассказал член наблюдательного совета Александр Черняк, сын Евгения Черняка.

По его словам, другое предприятие Global Spirits, Одесский коньячный завод, постепенно возобновляет производство после остановки из-за войны. "Одесский коньячный завод получил заказ из-за границы. Уже поехали первые машины за границу", – говорит Черняк.

Он рассказал, что Global Spirits также рассматривает возможность перенесения нескольких линий запорожского завода "Хортица" на запад Украины.

В настоящее время Черняки занимаются организацией гуманитарной помощи из Польши, Австрии, Чехии для Украины.