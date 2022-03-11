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Цены на нефть держатся на уровне 110 долларов за баррель

Пятница, 11 марта 2022, 17:19

Цены на нефть растут в ходе торгов 11 марта, но могут завершить неделю снижением.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились в цене на 1,29 доллара (1,18%) - до 110,62 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 1,23 доллара (1,16%) - до 107,25 доллара за баррель.

За последние 5 дней Brent упала в цене на 6,66%, WTI потеряла 7,2%, несмотря на то, что котировки достигали рекордных значений с лета 2008 года в начале недели. 

Недельное снижение может быть зафиксировано на фоне оценки трейдерами усилий западных стран по замене российских поставок нефти из-за войны России против Украины, пишет издание.

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нефть

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