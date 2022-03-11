РФ хочет признать Meta экстремистами и заблокировать Instagram
Генпрокуратура РФ просит ограничить доступ к Instagram и обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Так, российская Генпрокуратура просит Роскомнадзор ограничить доступ к Instagram ("дочка" Meta – ЭП) в связи с "распространением информационных материалов, содержащих призывы к совершению насильственных действий в отношении россиян, в частности военнослужащих".
Ранее техгигант Meta разрешил пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призвать к насилию против российских солдат на фоне вторжения в Украину.
Социальная сеть также временно разрешила публиковать призывы к смерти президента РФ Путина или диктатора Белоруссии Александра Лукашенко.
В то же время Генпрокуратура агрессора обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией.
"В соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации", - заявили там.
Кроме того, РФ решила возбудить уголовное дело против компании по статьям в терроризме и подстрекательству к ненависти и гаданию с угрозой применения насилия.
Напоминаем:
Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к сети Facebook в России.
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