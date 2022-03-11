РФ хочет признать Meta экстремистами и заблокировать Instagram

Генпрокуратура РФ просит ограничить доступ к Instagram и обратилась в суд, чтобы признать Meta экстремистской организацией.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Так, российская Генпрокуратура просит Роскомнадзор ограничить доступ к Instagram ("дочка" Meta – ЭП) в связи с "распространением информационных материалов, содержащих призывы к совершению насильственных действий в отношении россиян, в частности военнослужащих".

Ранее техгигант Meta разрешил пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призвать к насилию против российских солдат на фоне вторжения в Украину.

Социальная сеть также временно разрешила публиковать призывы к смерти президента РФ Путина или диктатора Белоруссии Александра Лукашенко.

В то же время Генпрокуратура агрессора обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta Platforms Inc. экстремистской организацией.

"В соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации", - заявили там.

Кроме того, РФ решила возбудить уголовное дело против компании по статьям в терроризме и подстрекательству к ненависти и гаданию с угрозой применения насилия.

Напоминаем:

Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к сети Facebook в России.

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